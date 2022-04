Manfredi: “Statua di Maradona? Siamo in attesa delle progettazioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli:

“La sconfitta contro la Fiorentina è stata inaspettata. Sembra che quando c’è il momento per il passo decisivo non si arrivi alla meta. Nulla è ancora perso e mi auguro che le prossime partite siano di maggiore soddisfazione. L’obiettivo è raggiungibile, non possiamo perdere quest’occasione. Impianti sportivi a Napoli? C’è un bando del PNRR che limita a pochi di fare domanda per un impianto di nuova costruzione, un altro di ristrutturazione. Sono risorse che entreranno nel sistema e ci aiuteranno a dare un contributo soprattutto per la ristrutturazione di qualche impianto che è maggiormente in difficoltà. Stiamo facendo un ragionamento più complessivo col CONI, Sport e Salute e le federazioni sportive per avere una possibilità di gestione e interventi di manutenzione fatti con loro. Facciamo un ragionamento affinché ci mettano a disposizione risorse per gestione ordinaria e manutenzione ordinaria di cui abbiamo molto bisogno. Statua Maradona? C’è un piedistallo abbastanza significativo e ci serve la progettazione definitiva, siamo in attesa di quella. Per gli interventi di manutenzione c’è un finanziamento disponibile per la copertura, per la sostituzione di una parte dei cupolini che sono ammalorati. Prima però abbiamo da fare un finanziamento che vorremmo destinare alla manutenzione straordinaria alle opere per la struttura in cemento armato dello stadio dove ci sono degli stacchi, delle cadute. Per mettere tutto in sicurezza. Parliamo di risorse di alcuni milioni di investimento. Chiaro che ci vorrebbe un intervento per la manutenzione straordinaria, cerchiamo nuove risorse per riuscirci”

Fonte: RadioPuntoNuovo