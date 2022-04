La Stampa, Napoli su Belotti: occasione a zero, ma è tanta la concorrenza

L’avventura al Torino di Andrea Belotti si sta avvicinando sempre più alla conclusione: non ci sono segnali per il rinnovo e sono molte le squadre che hanno messo gli occhi sull’attaccante ex Palermo. A maggio il capitano granata incontrerà la dirigenza del club torinese per discutere la sua situazione contrattuale, ma metterà anche in chiaro la sua volontà di voler giocare la Champions. Sono molte le squadre che vorrebbero assicurarsi il giocatore, vista anche l’occasione di comprarlo a zero: Atalanta, Napoli e Roma; il Milan, che sembrava favorito sulle concorrenti, si è allontanato puntando sul colpo Origi sempre a parametro zero.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com