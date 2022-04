La difesa del Napoli, sesta fra i migliori 5 campionati europei

Dopo l’ennesima sconfitta in casa, domenica contro la Fiorentina, il Napoli ha perso il primato di migliore difesa della Serie A, ma in Europa ancora tiene testa. “Il tracollo dell’ultimo mese ha trasformato la difesa del Napoli, che non è più la migliore in Serie A ma resiste in Europa tra le retroguardie meno battute. Quella azzurra, infatti, è la sesta difesa tra i migliori cinque campionati europei: meno gol li hanno subìti solo in cinque, squadre importanti del calibro di Manchester City e Liverpool, Siviglia e Chelsea, oltre all’Inter che regna in Italia. Koulibaly e compagni hanno incassato 26 gol in campionato, come il Real Madrid dell’ex azzurro Carlo Ancelotti”.

IlMattino.it