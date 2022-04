L. De Laurentiis: “Bari in Serie A? Non ci fermiamo. Vogliamo rinnovare lo stadio”

LA DOPPIA SCALATA – Bari sogna il doppio salto dalla Serie C alla Serie A come il Napoli (2005-2007) che Aurelio De Laurentiis ha poi portato addirittura più volte in Champions League. In realtà per Luigi De Laurentiis si tratterebbe di un triplo salto: il patron biancorosso quattro anni fa prese il Bari nel campionato di Serie D dove era precipitata dopo la mancata iscrizione al campionato cadetto, centrando la promozione al primo tentativo con Giovanni Cornacchini. In fondo in squadra ci sono diversi giocatori che hanno centrato più volte la promozione sia in B che in A e vorrebbero replicare quanto fatto in altre squadre come il Parma, ad esempio. D’altra parte, i tifosi baresi non chiedono altro. Insomma, il bello deve ancora arrivare e la festa è appena iniziata!

Fonte: Antonio Guido, Corriere dello Sport