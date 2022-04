Gazzetta – Due azzurri non rientrano nei parametri di ridimensionamento del Napoli

E’ chiara ormai la nuova linea di ridimensionamento di De Laurentiis col Napoli, gli ingaggi non devono superare una certa soglia, e per i contratti che sono in corso dovrà necessariamente essere applicata una decurtazione. Due giocatori in particolare, che non godono di grande fama fra i tifosi azzurri, non rientrerebbero nei nuovi parametri societari, stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport e riportato da IlNapolista, Fabian Ruiz e Lozano.

“ Fabian Ruiz, arrivato nel 2018, percepisce sul milione e mezzo di euro all’anno. Lo spagnolo punta sul nuovo contratto per vedere salire il livello del suo ingaggio. Mentre Lozano, che sta disputando la terza stagione in azzurro, ha un accordo per 4,5 milioni a stagione. Un ingaggio che non rientra più nei parametri considerati dal Napoli. Come si desume dai problemi per il rinnovo di Mertens dopo quelli rispecchiati dalla situazione che ha portato Insigne ai saluti per andare a giocare in Canada”.