Fabian, non si aprono spiragli: potrebbe volare da Ancelotti

Il futuro di Fabian Ruiz sembra essere lontano da Napoli. Lo spagnolo, pur avendo sempre ribadito di star bene nel capoluogo partenopeo, non ha mai neppure nascosto la voglia di tornare a casa. Ha un contratto con gli azzurri fino al 2023 e percepisce un ingaggio da 1,5 milioni a stagione e punta, per il prossimo contratto, ad alzare l’asticella relativa al suo stipendio. Come si legge su La Gazzetta dello Sport non si sono aperti spiragli per il rinnovo del giocatore, che in estate, quasi sicuramente, sarà ceduto per doversene poi privare a parametro zero la stagione successiva. Il suo desiderio è quello di tornare in Spagna, dove il suo nome è stato accostato al Real Madrid attraverso anche la stima che Carlo Ancelotti coltiva nei suoi confronti da quando nel 2018 lo fece arrivare a Napoli.