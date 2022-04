Ecco cosa accadrebbe se De Laurentiis dovesse essere inibito

E’ iniziato il processo che sta vedendo imputati tre club di Serie A, tra cui anche il Napoli e la JUentus, per il caso di sospette plusvalenze, ma cosa accadrebbe se De Laurentiis dovesse essere inibito? “Se De Laurentiis dovesse essere inibito, scatterebbe il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in qualsiasi circostanza: non potrebbe avere accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione delle partite, nemmeno di quelle amichevoli. Inoltre l’inibizione di un dirigente impone anche l’impossibilità di svolgere alcune attività a livello manageriale e amministrativa nel club: ad esempio, non potrà partecipare in prima persona alle trattative di calciomercato, rinnovo di contratti o sottoscrizione di accordi, oltre a non poter rappresentare il club nelle assemblee della Lega Serie A (a meno non si tratti di argomenti a livello patrimoniale)”.