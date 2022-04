Da Meret ad Ospina, dalle gioie alle “spine” dei rinnovi azzurri

In casa Napoli, tra campo e mercato, si tengono aperte più piste, pet non perdere contatto, tra presente e futuro. Un tema su tutti sono i rinnovi, dove il club azzurro avrà molto da fare, per cercare di tenere una rosa sempre più competitiva. Per Alex Meret e Rrahamani la strada tracciata è quella giusta e c’è fiducia per il tanto atteso sì, mentre è praticamente fatta per Juan Jesus per un altro in anno con la maglia partenopea. Le “spine” invece, come riporta il CdS, riguardano Ospina e Mertens. Per il portiere colombiano, non è un mistero che c’è il Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti e andrebbe a fare il secondo di Courtois. Per il belga invece è il Napoli che dovrebbe esercitare la clausola per un altro anno, ma a costi molto bassi per l’ingaggio. La sensazione è che non sarà semplice che Mertens, pur avendo l’azzurro nel cuore, possa accettare una netta riduzione d’ingaggio.

La Redazione