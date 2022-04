Ciaschini, ex vice all. Ancelotti: “Meret o Ospina? Il ballottaggio porta difficoltà”

Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore di Carlo Ancelotti, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, in particolare soffermandosi sui due portieri del Napoli.

Ospina potrebbe essere un vice-portiere da Real Madrid?

“Carlo lo conosce molto bene, lo ha avuto al Napoli. A livello di mercato non si sbilancia mai, non sappiamo fino alla fine le sue scelte perché va in linea con gli obiettivi della società.

Rinnovo Ospina o Meret in porta al Napoli?

“Avere due portieri di valore che giocano non è facile. Solitamente il secondo entra quando il primo si infortuna o cala di prestazione. Il ballottaggio porta difficoltà, ma i due stanno gestendo bene il compito che hanno a Napoli, entrambi meritano il posto da titolare. Sarebbe un peccato bruciare Meret tenendolo in panchina. Ha dimostrato di essere un portiere di valore, darei fiducia a lui e poi opterei per un’altra alternativa. Spalletti lo vede ogni giorno, sta a lui decidere”.