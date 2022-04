Sono Manchester City e Liverpool le ultime due squadre qualificate in semifinale di Champions League. Sono questi i verdetti degli altri due ritorni dei Quarti di finale. I Citicenzs difendono il successo dell’andata, pareggiando 0-0 in Spagna con l’Atletico Madrid, e conquistano la sfida con il Real Madrid in semifinale. Brividi invece per il Liverpool, che dopo il 3-1 dell’andata pareggia 3-3 e va in semifinale contro il Villareal