Careca, ex Napoli: “Il campionato svizzero lo ha lanciato. Sta dimostrando forza e qualità”

In un’intervista Antonio Careca, ex calciatore del Napoli, ha parlato anche di Cabral che domenica scorsa contro il Napoli ha realizzato un gran gol. “Ho visto la sua rete. E’ un giocatore che qui in Brasile ha avuto un passaggio al Cearà e anche al Palmeiras e poi è andato in Svizzera. Ha forza ed è un giocatore abbastanza abituato al calcio europeo. Il campionato svizzero non ha molta qualità come quello italiano ma è un trampolino, è una via rapida per adattarsi. E’ presto per tirare conclusioni ma Cabral sta dimostrando di avere forza e qualità… Ha avuto anche una convocazione nella Selecao: qui in Brasile ci sono tantissimi giocatori e ogni 6 mesi ne viene fuori uno nuovo di talento. Il ct Tite ha questa qualità in mano e può convocare 25-26 giocatori. Spero possa fare ottime cose. Ha ottenuto una bella qualificazione ai Mondiali. Non so se Cabral potrà stare nella lista: di sicuro il Brasile va forte e non si può sbagliare in quella competizione, si deve fare al 100% per arrivare all’obiettivo“.

Fonte: tuttomercatoweb.com