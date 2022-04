CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 19 batte la Svizzera e vola agli Europei

In una giornata il calcio italiano femminile si conquista la gloria che i maschi hanno perso nella notte di Palermo. Oltre all’Italia di coach Bertolini che vince con una rete di Girelli a Thun Svizzera, vale primato e qualificazione ai Mondiali 2023 ad un passo, c’è anche il successo dell’Under 19. Le ragazze di coach Sbardella vincono per 3-1 contro le pari età elvetiche. In gol Pfattner con una doppietta e Arcangeli, mentre per le ospiti la rete di Vallotto. A fine gara le parole di mister Sbardella: “Stiamo trasmettendo la giusta mentalità e dobbiamo abituarci ai grandi palcoscenici: siamo un grande gruppo e vogliamo costruire qualcosa di importante”. Le fasi finali si giocheranno in Repubblica Ceca il 27 Giugno.

Italia-Svizzera 3-1

ITALIA: Beretta; Passeri, Severini, Robustellini, Pellinghelli (10’st Bertucci); Giai (23’st Mariani), Ferrara, Pavan (23’st Massimino); Pfattner, Beccari (10’st Corelli), Arcangeli (39’st Berti).

A disp.: Merolla, Gilardi, Battistini, Mounecif. All.: Sbardella

SVIZZERA: Rutishauser; Blochinger, Schlup, Tramezzani, Schefer; Muhlemann (31’st Kenel); Csillag (1’st Vallotto), Regazzoni (39’st Ueltschi), Potier, Li Puma (31’st Schmid); Heeb (1’st Sury). A disp.: Benz. All.ce: Di Fonzo

ARBITRO: Diakow (POL). Assistenti: Kwitowska (POL) e Overtoom (NED). IV Ufficiale: Shukrula (NED)

RETI: 10’pt e 25’pt Pfattner, 14’pt Arcangeli, 16’st Vallotto

NOTE – ammonita Schefer, Muhlemann

Fonte: Figc