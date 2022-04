Tutti gli errori che si commettono nella casa di Diego

GLI ERRORI IN CASA

Il Napoli nelle partite in casa non è riuscito a mantenersi stretto e compatto come nelle gare esterne, una difficoltà mostrata anche contro la Fiorentina quando soprattutto sull’1-1 si è allungato troppo prendendo il secondo e il terzo gol in ripartenza. L’atteggiamento alla ricerca della rete nei match casalinghi ha portato gli azzurri a sbilanciarsi e a subire in alcune situazioni reti a campo aperto come contro Atalanta, Fiorentina in campionato e Spartak Mosca e Barcellona in Europa League. Altri ko invece sono arrivati per episodi, come le due sconfitte con lo Spezia e l’Empoli, oppure per situazioni difensive che si potevano gestire meglio come la rete di Giroud del Milan. Meno equilibrio rispetto alle gare esterne, quindi, e l’attenzione sui particolari che ha funzionato meglio fuori casa. R. Ventre (Il Mattino)