Marolda, giornalista: “Il Napoli dovrebbe ricompattare l’ambiente”

Su Radio Marte, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista, ecco le sue parole: “Non c’è nessuna sentenza perché questo campionato è ancora in bilico visto che non c’è una squadra che comanda. Il Napoli dovrebbe pensare solo a ricompattare l’ambiente e far allenare la squadra giovedì al Maradona potrebbe creare un feeling importante in questo finale di stagione. Non accadrà, ma credo che possa far bene a tutto l’ambiente.

Temevo la partita con la Fiorentina così come temo la gara con la Roma perché parliamo di squadre che giocano bene e che hanno la testa sgombra”.