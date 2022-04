L’aspetto psicologico influisce tanto nella gare interne, specie nei sold out!

L’ASPETTO PSICOLOGICO

Con lo stadio a capienza piena (50mila tifosi) è arrivata la sconfitta con la Fiorentina, 40mila tifosi c’erano allo stadio contro il Milan e il Barcellona: tre ko casalinghi che sono arrivati proprio nei match in cui c’era più pubblico al Maradona. In questo senso potrebbe anche aver pesato l’aspetto psicologico, la pressione maggiore nei grandi appuntamenti da giocare in casa. Ora ci sono ancora tre partite interne per aggiustare questo dato negativo, a cominciare dalla sfida di lunedì con la Roma, un altro big match al Maradona. R. Ventre (Il Mattino)