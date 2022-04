Improta: “Spalletti ha sbagliato tutto con la Fiorentina”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli:

“Allegri come allenatore non mi è mai piaciuto. Lui si è sempre basato sui singoli giocatori, cosa che a me non piace. La cosa triste è che parecchi addetti ai lavori gli vanno dietro. Avessimo a che fare con un allenatore che fa divertire, che fa praticare un buon calcio alla sua squadra allora sarebbe giusto, ma è un obbrobrio calcistico la Juve quest’anno. Spalletti secondo il mio punto di vista ha sbagliato tutto contro la Fiorentina, nel non far scendere subito in campo la squadra (eccetto Anguissa) che ha battuto l’Atalanta. Chi ha sostituito dall’inizio non era in condizioni ottimali. Con Osimhen gli abbiamo regalato un tempo. Ancora di più Fabián e Zielinski. Stiamo perdendo, è difficile togliere i due centrocampisti che non sono mai esistiti nel primo tempo mettendo Demme e Mertens con un 4-2-3-1 per provare a riprendere la gara. Se ora viene fuori di nuovo il nome di Allegri è anche colpa di chi gli sta davanti. Riconosciamo i meriti della Fiorentina, però Spalletti non può fare dichiarazioni del genere che sembrano dare una resa. Devi caricare comunque la squadra, ci stanno gli incidenti di percorso. Così diamo la possibilità a chi giochicchia, vince una partita a Cagliari, di dire la sua”.

Fonte: RadioPuntoNuovo