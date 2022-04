Dall’Ucraina a Diego junior: la favola dei Antonio Barone

Ha 17 anni Antonio e, fino a due mesi fa, aveva un solo grande sogno: giocare nel Napoli. Ora che intorno alla sua casa di Mykolaiv, in Ucraina, infuriano missili e bombe sogna prima di tutto di fuggire. A dicembre compirà la maggiore età e rischia di non poter più lasciare il paese. Una storia che ha commosso Antonio Gargiulo, il presidente del Napoli United, il club allenato da Diego Armando Maradona junior che sta cercando di trovare il modo di far arrivare il 17enne a Napoli per poi aggregarlo alla sua squadra. Il papà del 17enne, Salvatore, è un poliziotto catanese in pensione che da anni si è trasferito in Ucraina dopo aver conosciuto la sua attuale moglie. Antonio è tifosissimo del Napoli, ad ogni allenamento porta con sé la sua maglia azzurra portafortuna numero 20: il mito è Piotr Zielinski. «Sarebbe fantastico se riuscissi ad incontrarlo». Partirà tra pochi giorni e il viaggio non sarà senza potenziali pericoli, ma la volontà è ferma e decisa ad arrivare a Napoli. «Fino a due mesi fa – racconta il 17enne – sentivo solo il rumore del pallone, ora sento solo il rumore delle bombe e sono costretto con la mia famiglia a vivere in un sotterraneo per la maggior parte della giornata».

Valentino Di Giacomo (Il Mattino)