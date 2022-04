Corsa scudetto – Bagni: «Punto sul “Comandante”. Con il cuore e la testa Napoli capace di tutto»

Il cuore e la testa prima di tutto. Salvatore Bagni è sicuro che questa possa essere la ricetta giusta per il Napoli che deve assolutamente credere ancora nella rimonta scudetto.

Ma quali armi dovrà mettere in campo il Napoli?«La squadra di Spalletti deve giocare con la mente più libera. Lo so che è difficile, ma serve questo nei momenti in cui non prendi in mano il gioco. Ci vuole un po’ più di cattiveria, soprattutto quando la tensione ti blocca».

C’è un uomo sul quale punterebbe?«La qualità ce l’hanno tutti, quindi punto sul carisma e dico Koulibaly. È lui il condottiero che deve prendere per mano i compagni per rialzare la testa tutti insieme».

Quanto può incidere la sconfitta con la Fiorentina?«Spero che la dimentichino in fretta. Perché questo campionato è troppo equilibrato e i punti possono perderli tutti. Basti vedere il Milan che le partite le ha vinte sempre di misura, spesso rischiando di farsi raggiungere. Quella con la Fiorentina è stata una batosta un po’ per tutti, ma Spalletti sicuramente avrà parlato alla squadra e avrà provato a rialzare il morale».

E le altre?«Beh, le partite vanno vinte anche da parte loro. Penso a quella di Bologna dell’Inter: non l’ha ancora vinta e il Napoli deve fare la corsa proprio su questo, sul fatto che i neroazzurri hanno una partita in meno e per ora i tre punti in più non sono ancora arrivati»

.B Majorano (il Mattino)