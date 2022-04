Champions League – Brivido Real ma avanza, Villareal ammazza grandi, Bayern fuori

Tantissime emozioni da cardiopalma nelle prime due partite di ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Tantissima paura per il Real Madrid, che perde 3-2 ai supplementari in casa con il Chelsea, subendo la rimonta ma passa nel finale e nell’extra time grazie al solito Benzema e al successo dell’andata per 3-1. Campioni dunque eliminati, Blancos in semifinale. Clamorosa eliminazione invece del Bayern Monaco, che non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata per 1-0 e pareggia per 1-1 con il Villareal, che gela l’Allianz Stadium nel finale, conquista la semifinale e si prende la testa di un’altra big dopo la Juventus