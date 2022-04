Cannella, ds Siena: “Il Napoli domenica non ha perso lo scudetto, ma un’occasione”

Giuseppe Cannella, direttore sportivo de Siena, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli domenica non ha perso lo scudetto, ma un’occasione quello si. Può accadere ancora di tutto. È chiaro che il Napoli viene fuori da una prestazione in cui ha perso certezze, ma ci ha abituato a recuperare gli equilibri e se il Napoli riesce a trovare subito la vittoria, può ancora puntare al tricolore.

8 sconfitte al Maradona? In questi casi subentra un po una paura all’interno delle proprie mura e quando vai sotto di un gol, temi di non riuscire a recuperare. E in questi casi, diventa più facile giocare fuori casa. Quando perdi, nulla diventa normale e non è una questione di schemi o uomini, ma di affanno mentale perché non si è più liberi di mente.

Kvaratskhelia? Parlano bene di questo ragazzo che ha qualità e velocità. È chiaro che è un giovane, ma individualmente ha qualità. Se il ragazzo mantiene le aspettative che tutti gli accreditano, può fare bene. Poi c’è l’adattamento al nostro campionato che è diverso da quello russo”.