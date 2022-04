Serie A/ Bologna-Sampdoria 2-0: doppio Arnautovic punisce la Samp

Un primo tempo intenso ma povero di occasioni: il Bologna è molto corto e riparte subito, mentre la Sampdoria fatica a trovare Caputo, con Sensi e Sabiri costretti ad abbassarsi per recuperare subito il pallone e trasformare l’azione da difensiva in offensiva. La squadra di casa appare messa meglio in campo, è corta e ordinata, fa girare bene la palla e ha due grandi occasioni con Barrow e Hickey senza trovare il gol. A inizio secondo tempo la Sampdoria parte forte, ma il Bologna prende subito le misure e torna a spingere, trovando il vantaggio con Arnautovic: pennellata di Hickey per Dijks, che mette dentro per la zampata vincente dell’austriaco. I doriani provano a reagire ma i felsinei vanno vicini al raddoppio con la doppia traversa in 120′ di Arnautovic e Sansone. La Sampdoria non riesce a impostare e mettere pressione alla difesa del Bologna, che trova il raddoppio in contropiede sempre con Arnautovic, che approfitta dell’errore di Yoshida e punisce Audero. In vantaggio di due gol, il Bologna amministra il risultato e cerca il terzo gol in contropiede.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel (74′ st Bonifazi), Theate; Hickey, Schouten, Aebischer (60′ st Dominguez), Svanberg (46′ st Soriano), Dijks; Arnautovic, Barrow(60′ st Sansone).

A disposizione

Kasius, Binks, Dominguez, Vignato, Soriano, Bardi, Sansone, Bonifazi, Oroslini, Viola, Mbaye, Falcinelli.

Allenatore: Mihajlovic (assente, al suo posto il vice Emilio De Leo)

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (59′ st Yoshida), Colley, Murru (79′ st Augello); Candreva (79′ st Vieira), Rincon (66′ st Quagliarella), Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

A disposizione

Augello, Falcone, Yepes, Yoshida, Quagliarella, Vieira, Ravaglia, Supriaha, Magnani, Somma, Trimboli, Askildsen

Allenatore: Giampaolo

ARBITRO: Pairetto

NOTE: Ammonizioni: Sabiri (S), Svanberg (B), Ferrari (S). Recupero: 3′ (pt), 3′ (st).