Pastore: “Anche a me danno fastidio certi eccessi di Spalletti in conferenza stampa”

Rosario Pastore, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Anche a me danno fastidio certi eccessi di Spalletti in conferenza stampa. Qualcuno dovrebbe spiegarmi un tifoso medio del Napoli di fronte a fatti complicati nella comprensione come i 4 punti regalati all’Inter. Qualcuno mi spieghi che dovrebbe dire un tifoso di fronte al rigore negato a Torino contro l’Inter. Mi chiedo per quale motivo il signor Mertens, artefice della vittoria contro l’Atalanta, debba essere escluso dalla gara contro la Fiorentina. Lo fa perché Spalletti è aziendalista e ci sono problemi sul rinnovo? Ci sono interrogativi che vanno posti. Non è vero, come dice Spalletti, che ci sono giocatori che ti fanno vincere le partite. Osimhen, isolato la davanti, che funzione ha così? Ovvio che con Mertens cambi tutto”.