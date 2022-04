Napoli-Mertens, non è escluso un lieto fine

Il Napoli, da oggi penserà a leccarsi le ferite, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, ma al tempo stesso pensa al futuro e alla questione rinnovi. Uno su tutti è Dris Mertens che è in cima alla lista di gradimento del popolo azzurro. Il belga, compresi i bonus, guadagna sui 5 milioni, ancora tanti per la nuova linea societaria. Secondo la Gazzetta dello Sport, però non è escluso il lieto fine, visto che il neo papà di Ciro Romeo, accetterebbe un contratto a bonus con dei bonus compreso l’ingaggio che gli offrirebbe De Laurentiis. Si aspettano novità, ma certamente sarebbe un segnale positivo per l’intero ambiente.

La Redazione