Marinelli, ag.: “Il Napoli è partito come outsider e ha le qualità per arrivare in fondo”

Giulio Marinelli, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Chance Scudetto per il Napoli? Penso che la gara con la Fiorentina sia stata bellissima, ho sentito dire che Osimhen non stava molto bene e ci credo. Sono convinto che il Napoli abbia ancora molte carte, perché a differenza di altre è partita come outsider e ha le qualità per arrivare in fondo”.