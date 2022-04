La moviola di Edmondo Pinna  promuove l’arbitro Mariani

Partita di sostanza per Mariani (Il voto del Cds è 6,5), cerca di tenere una soglia del fallo abbastanza alta, le due squadre giocano, lui lascia fare. Nessun errore determinante, nulla che condizioni la gara.



REGOLARI – Protesta un po’ il Napoli per un presunto fallo nell’azione del gol della Fiorentina, quello dello 0-1: a centro area, sul cross, ci sono Cabral e Koulibaly che va a terra, i due saltano, l’attaccante viola ha il braccio destro largo ma in posizione dinamica, ci sta considerarlo non punibile (soprattutto per il metro adottato da Mariani). Ok anche la rete di Mertens: Osimhen (che gli fornirà l’assist) è in gioco sul passaggio di Insigne, sul tiro Lozano non è né in offside (c’è Igor), né (in caso di assenza di Igor) sulla linea di visione.



FUORIGIOCO – Annullata una rete a Osimhen : corretta la scelta, sul passaggio di Fabian Ruiz per Zielinski, quest’ultimo è tenuto in gioco da Igor, poi però l’attaccante azzurro è oltre tutti i difendenti viola e oltre la linea del pallone, dunque in fuorigioco. Offside anche per Lozano: sul passaggio di Zielinski, è oltre Biraghi.



NO FALLO – Ha protestato un po’ Mario Rui sulla rete dell’1-2, ma è lui a sbagliare il tempo dell’intervento su Nico Gonzalez, il contatto fra i due è di gioco.



NO RIGORE – Contatto in area del Napoli fra Cabral e Rrahmani: l’attaccante viola gli frana quasi addosso, nessuna ipotesi di rigore.



VAR: Banti 6 – Solo controlli e conferme.

Fonte: Edmondo Pinna CdS