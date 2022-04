Il Mattino: Panchina

5 Lozano

Poco poco meglio rispetto a Politano, ma anche lui sbaglia passaggi semplici e Biraghi riesce persino a prendersi più lussi offensivi approfittando del messicano: non ci sono guizzi, sempre lontano dalla porta e anche piuttosto confusionario. Un altro che una gara fa bene e l’altra la delude.

6,5 Mertens

Il gol è bello, da attaccante spietato che non sbaglia nulla con quel piede sempre delizioso. Uno, cento, mille Dries: prende di mira l’arbitro, protesta per ogni contatto dubbio, persino per una rimessa chiaramente dei viola. Almeno ci mette impeto e cuore, poi anche lui poco illuminato. Ma doveva entrare assai prima.

sv Demme

Ormai non gioca più. E questo tipo di calciatori sicuro non danno nulla in dieci minuti: Spalletti ha bisogno di avere più equilibrio in mezzo al campo perché a ogni palla che si perde, i viola in pochi passaggi arrivano nella metà campo del Napoli. Lui argina e riparte, ha un buon piede e questo si sa.

sv Elmas

Un centrocampo così in salute come quello viola doveva essere probabilmente fronteggiato con uno come lui fin dall’inizio: lui, in ogni caso, di minuti per mettersi in evidenza ne ha ma non riesce in ogni caso ad avere spunti interessanti. Dopo il 2-3 non riesce a infiammare il finale e resta alla finestra.

sv Ghoulam

Due calci di punizione, due flop: sul primo il pallone va sulla barriera su posizione centrale ed interessante; sulla seconda dovrebbe venirne fuori uno spiovente dalla destra che però è lungo e nessuno in area riesce a intercettare. Insomma, si piazza sulla sinistra ma di corse neppure una.

Eppure tutti costoro hanno contribuito a cambiare nettamente l’inerzia della gara. Con il risultato parziale di 2-2, nei soli 45′ del secondo tempo…