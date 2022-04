Il Mattino: Attacco

4,5 Politano

Biraghi non gli fa capire nulla e quindi a parte qualche corsa all’indietro, difficile che riesca a trovare spazi per sprintare o per provare un traversone degno di questo nome. Apatico in certi momenti, normale che sia il primo a uscire per tentare di rialzarsi dalla caduta.

6,5 Osimhen

A lungo irritante, nei suoi inutili tentativi di fregare Igor sulla corsa o approfittando del proprio fisico. Poi, però, fa reparto sempre tutto da solo: è suo l’assist per Mertens ed è suo il gol al volo che riapre la partite. E poi c’è poco da fare: se la squadra si infiamma, lui c’è sempre là davanti a dannarsi l’anima. Per tutti.

6 Insigne

Venuti è uno che va spesso in tilt quando il capitano prende e parte: anche lui non vede mai la porta, il suo unico tiro è a giro, vero, ma è lento e centrale. Frastornato dalle voragini che si spalancano sulla sua fascia ma in ogni caso è uno dei pochi che prova a resistere e a inventare qualcosa. Ma anche qui, nulla che scuote per davvero.

Percentuali realizzative ancora basse: 17%…