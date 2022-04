Francesco Baiano, ex Azzurro: “Ci facciamo prendere troppo dai risultati”

A “Marte Sport Live”, Francesco Baiano, ex Azzurro, ora allenatore:

“La Fiorentina ha battuto il Napoli facendo una grandissima partita, limitando al massimo le bocche di fuoco del Napoli. Ha dominato in mezzo al campo, lì si vincono le partite. Ha fatto un grande lavoro Italiano così come Spalletti. Le partite però le vincono i calciatori. Mertens vicino a Osimhen? Così il nigeriano potrebbe avere più spazi. Quando si fa il calciatore si può anche sbagliare, ci sono tante componenti che poi ti portano a sbagliare. A livello tecnico Lozano non è un genio, non è Insigne o Mertens. Fabian Ruiz e Zielinski? Ci facciamo prendere troppo dai risultati. Sono bravi e possono giocare insieme. Poi ovviamente bisogna vedere anche la condizione della squadra”. Ma non sempre si riescono a realizzare 3 reti con 3 sole occasioni create…