Cds – Le pagelle della difesa: Ospina non può nulla mentre i suoi compagni si sciolgono

Non riesce più a tenere la porta inviolata il Napoli e una parte della colpa è di una difesa che non riesce più ad arginare le capacità offensive degli avversari. Ospina non può nulla sui tre gol, mentre i compagni di reparto si lasciano andare a una prestazione disastrosa. Il meno peggio è solo Zanoli, ma alla sua età queste partite servono per crescere e speriamo che non si abbatta troppo e continui a lavorare per migliorare.

Ospina 6

La Fiorentina è chirurgica, prende incroci e angolini, e lui non può arrivarci mai.

Zanoli 5

Nella confusione, viene travolto pure lui, che sta fuori dalla linea quando Ikoné se ne va e Maleh lo induce ad allargarsi.

Rrahmani 4

L’uscita «tombale», palla al piede, spalanca il campo per quella che si chiama ripartenza letale.

Koulibaly 5

Ha difficoltà percepite a Bergamo, e soffocate dal finale, ma non è lui, non quello di un tempo che sembra lontano.

Mario Rui 4

Gonzalez gli fa male, tanto, sino a disorientarlo in occasione del raddoppio viola, quando il portoghese si sgonfia da solo.