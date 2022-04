Zola: “Inter in leggero vantaggio, ma il Napoli è più equilibrato”

Non ci eravamo più abituati. Un campionato in equilibrio non caratterizzava più la serie A da troppi anni. Per questo motivo se ne parla molto, e, in fin dei conti, sembra che una favorita, proprio non ci sia. L’ex attaccante del Napoli, Gianfranco Zola, ha parlato proprio di questo a La Gazzetta dello Sport: “Metterei l’Inter in leggero vantaggio: per l’organico e perché i nerazzurri sanno già come si vince visto che hanno lo scudetto sul petto. Però anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive. Sarà una sfida fino all’ultima giornata.

Napoli? Ha un’ottima rosa, con tanti ricambi. Ed è la squadra più equilibrata: oltre alla qualità dell’attacco, ha un buon centrocampo e un’ottima difesa”.