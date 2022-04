Volpecina, ex Napoli: “Il Napoli ha capito che bisogna vincere a tutti i costi”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex Napoli e Fiorentina, ecco le sue parole: “Io non avevo tanta classe, dovevo lottare e correre restando concentrato per 95 minuti. Neanche i giocatori di oggi possono permetterselo, rilassarsi per una partita sola diventa difficile. Questo Napoli è concreto, cattivo, ha capito che bisogna vincere a tutti i costi, come fatto a Bergamo. L’importante è portare risultati a casa. Zanoli? Mi è piaciuto moltissimo, è stato una sorpresa. Non lo conoscevo ma ha grandi qualità, tanta personalità nella partita più difficile del campionato perché se perdi con l’Atalanta butti via un campionato. Ne è uscito bene e mi fa piacere: in questo modo possiamo avere un’alternativa a Di Lorenzo”.