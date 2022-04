Volata finale, 4 tra le mura amiche: occorre l’effetto Maradona

Il Napoli è una squadra da trasferta, lo dicono i punti conquistati, ma in queste ultime sette partite dovrà essere il Maradona il protagonista. Sì, perchè di queste sette, quattro saranno in casa e tre in trasferta. Di conseguenza, l’effetto Fuorigrotta potrà avere un peso rilevante. Contro la Fiorentina dovrebbe esserci un sold out a capienza intera, stando ai dati della prevendita, e si potrebbe toccare quota 50mila. Una partita difficile contro la squadra viola che unisce qualità a quantità, come nella visione calcistica del tecnico Italiano. Il Napoli, quindi, dovrà stare molto attento nella fase difensiva ma nello stesso tempo potrebbe avere qualche spazio in più per colpire contro una formazione che come mentalità non resta arroccata tutta dietro ma tiene a linea difensiva alta. Poi la Roma di Mourinho che invece ha un assetto più ermetico puntando maggiormente sulle ripartenze. E ci vorrà il miglior Napoli.

Il Mattino