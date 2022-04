Tutti i figli di Spalletti, Lobo da un minuto nello scorso campionato ai 1400 di oggi

Storie di uomini. Storie diverse ma tutto sommato comuni, simili, comunque esaltanti a distanza di una stagione: loro sono gli ex invisibili o gli ex tartassati, giocatori che un anno fa collezionavano panchine o prestazioni coronate da critiche su critiche, e che oggi invece recitano da protagonisti nella squadra che tra mille difficoltà lotta per lo scudetto, a un punto dal Milan. Loro sono le grandi sorprese, gli uomini rivalutati, rigenerati e rilanciati da Spalletti: da Rrahmani a Lobotka, passando per Elmas, Mario Rui, Juan Jesus e finanche Fabian, talento indiscusso che con il signor Luciano ha trovato una dimensione e una continuità mai riscontrate. Lo ha sempre detto, l’allenatore, che ognuno dei suoi ragazzi sarebbe stato fondamentale; lo ha sempre detto che il Napoli non è soltanto Koulibaly, Osimhen, Insigne e Mertens. Lo ha sempre detto che la forza è quella del gruppo.

Fonte: F. Mandarini (Cds)