Trend casalingo da invertire: occorre riprendersi Fuorigrotta

E’ una squadra da trasferta, il Napoli. Ormai è chiaro. Ma le prossime due partite, fondamentali, sono al Maradona. Ed è a Fuorigrotta che occorre invertire la rotta. Fino ad ora 37 punti conquistati dal Napoli lontano dalle mura amiche e 29 al “vecchio San Paolo”. La formazione di Spalletti in trasferta ha viaggiato a una media super, nessun’altra è riuscita a tenere lo stesso passo. Per quanto riguarda invece il cammino casalingo il Napoli è settimo con il Verona con 29 punti, l’Inter è in testa a quota 33. Decisivo, quindi, sarà ora sfruttare al meglio il fattore casalingo con Fiorentina e Roma. Le due squadre, quella di Italiano e quella di Mourinho, hanno finora mostrato una marcia in più in casa, fuori casa invece hanno mostrato più problemi, la Fiorentina di punti esterni ne ha conquistati solo 18 e la Roma 23. E’ il moneto che il Napoli ritorni a fare il Napoli a Fuorigrotta e che il Maradona torni ad essere un fortino.

Il Mattino