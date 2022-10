TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli dovrà puntare sugli esterni per volare verso il sogno”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è inter venuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La Fiorentina? Dalla partenza di Vlahovic, il collettivo è l’aspetto che va tenuto in grande considerazione. Segna poco in zona gol, ma concede meno in fase difensiva, senza disdegnare in fase di spinta. Il Napoli invece ha ritrovato il gol degli esterni e l’ingresso in campo di Lozano a Bergamo è stato davvero efficace. Il calendario? Mai come quest’anno è difficile fare previsioni, visto che tutte le volte che si pensava ad un turno favorevole, il campo hai poi detto altro. Credo che si debba giocare partita dopo partita, ma è chiaro che questo turno, il Milan a Torino possa andare in difficoltà. I granata di Juric se la sanno giocare contro le big del campionato, come contro Inter, Juventus e al “Maradona” contro il Napoli. L’assenza di Torreira nella Fiorentina, sicuramente può essere un piccolo vantaggio per gli azzurri. Mister Italiano lo ha messo più vicino alle punte e ha segnato anche gol pesanti contro i nerazzurri e in casa contro il Bologna. Giocherà Amrabat che ha caratteristiche diverse, ma se fosse quello di Verona, è una sorta di scheggia impazzita. Per il resto Saponara giocherà sull’esterno, al posto di Sottil, mentre in attacco spazio a Piatek a dispetto di un Cabral che non è ancora al massimo, ma questo spesso lascia il tempo che trova. Il Napoli dovrà cercare di fare una gara attenta, colpire sulle corsie esterne se vuole volare e raggiungere il sogno”.

La Redazione