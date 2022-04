Stop Osimhen: lui, probabilmente, è l’unico che non si preoccupa!

Mancano 7 partite fondamentali, quindi, l’apprensione, se possibile, è più alta del solito. Basta un accenno che si innescano “preoccupazioni”. Sembra sia successo proprio questo ieri, dopo l’uscita dalla seduta di allenamento anzitempo di Osimhen. Il quotidiano La Repubblica ha spiegato quanto accaduto a Castelvolturno durante la mattinata di ieri: “Sento un po’ di dolore, forse è meglio se mi fermo, ha detto infatti con una smorfia di preoccupazione l’attaccante nigeriano, ottenendo subito il permesso da parte dello staff medico e di Luciano Spalletti per rientrare in anticipo negli spogliatoi. C’è però un segnale in controtendenza: incoraggiante. Il meno preoccupato di tutti sembra essere infatti proprio Osimhen, che ieri mattina ha lasciato al volante della sua auto il Training Center di Castel Volturno e arrivato a casa e ha subito fatto sfoggio di ottimismo postando un messaggio per i tifosi sui social”.