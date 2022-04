Se Osimhen non dovesse farcela, Spalletti ha pronto il piano B

Il piano-B, manco a dirlo, è il solito: Mertens al centro dell’attacco come a Bergamo, e come centinaia di altre volte, e con lui Insigne a sinistra e uno tra Lozano e Politano a destra. Da valutare le condizioni e dunque la convocazione di Petagna, reduce dalla distrazione alla coscia destra accusata a Verona però in crescita, così come quelle di Ounas: per entrambi, anche ieri, lavoro personalizzato in campo. Ancora fuori Di Lorenzo per la distorsione al ginocchio destro rimediata con l’Udinese, mentre Meret è tornato a pieno regime: recuperato.

Fonte: F. Mandarini (Cds)