RIVIVI IL LIVE – Elmas: “Mi manca solo giocare in porta! Vogliamo vincere, ci crediamo!”

Con un sorriso di sottofondo saluta i tifosi. Vuole crederci, vuole vincere, vuole gioire. E’ Elijf Elmas.

Il ruolo preferito – Mi manca solo giocare da portiere, posso giocare in tutti i ruoli, trequartista mi piace molto, ma anche esterno sinistro. In Nazionale gioco anche libero. Avverto il calore dei napoletani. Pandev mi ha spiegato come si vive il calcio a Napoli.

Miste Spalletti – Voglio molto bene al mister, con lui sono cambiate molte cose, l’importante è vincere le partite con un po’ di cazzimma.

Italia-Macedonia? – Stavo in tribuna, per il mio paese è stato un sogno vincere contro l’Italia, mi è dispiaciuto per Lorenzo e gli altri italiani del Napoli

Lo scudetto – Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine. Proprio perchè ci crediamo, vogliamo vincerle tutte.

La Fiorentina – C’è entusiasmo nel gruppo, ci stiamo allenando bene, pensiamo solo alla sfida di domenica.

Dopo l’ultima vittoria – Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che era difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita. E fortunatamente abbiamo portato a casa i 3 punti.

Il suo gol – Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale.

Il gioiello macedone. Lo chiamano così, Elijf Elmas, famoso ormai per la duttilità, per il suo poter giocare un po’ dappertutto. Il giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Una chiacchierata con lui attraverso la radio ufficiale del club azzurro.