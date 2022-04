R. Pastore, giornalista: “La classe arbitrale di fronte la potenza di turno si prostra”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “La classe arbitrale di fronte la potenza di turno si prostra sempre. Quando la Juventus è forte sono tutti pronti a fare piacerini, quando l’Inter diventa più potente allora questo interesse si sposta verso i colori nerazzurri, come accadrebbe verso i colori rossoneri e come succede sempre nel raggio Torino–Milano, con formazioni forti che hanno accumulato diversi scudetti. Ho ancora nelle orecchie Marelli quanto diceva sul fatto da rigore su Mertens: lì per lì stava per dire fosse un contrasto di gioco, ma poi è stato interrotto dall’intervento del VAR.”

Fonte: Radio Punto Nuovo