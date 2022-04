R. Pastore, giornalista: “In Inghilterra avrebbero squalificato lo stadio”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “Marelli mi ricorda quando Benitez prendeva in giro l’intera categoria. È una prassi far fuori gli arbitri che diventano scomodi, ricordo un arbitro che negli anni ’50 da un 3-0 in favore del Napoli contro il Bologna riuscì a portare il risultato sul 3-3 con invasione di campo finale. Parliamo di una situazione che va avanti da tempo. Quando un arbitro bloccherà una partita per cori o ululati razziali? Mai purtroppo. Se fosse accaduto in Inghilterra quanto accaduto a Bergamo, con l’insulto di quel delinquente verso Koulibaly, avrebbero squalificato lo stadio senza guardare in faccia nessuno. Purtroppo non possiamo farci professori, noi napoletani che ci lamentiamo tanto utilizziamo il termine ‘Cafone di Fratta’, è razzismo anche questo.”

Fonte: Radio Punto Nuovo