Perillo, Rai: “Ora ci aspettano solo finali da giocare e da vincere”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live.

“Credo che non dobbiamo più guardare più di tanto il calendario. Se il Napoli fosse entrato carico e concentrato quella maledetta volta a Firenze la partita l’avrebbe vinta e avremmo parlato di altro. Ora ci aspettano solo finali da giocare e da vincere. Il calendario può essere interessante, incuriosisce. Ma sfido chiunque a dire prima di Milan-Bologna quale potesse essere il risultato, si dava per scontata la vittoria dei rossoneri. Il Napoli non deve cadere in questo errore. La trasferta in casa del Torino non è facilissima ma io non sottovaluto affatto la Fiorentina, rispetto alla scorsa stagione è la squadra che ha fatto più punti. Quando si è in una fase delicata della stagione con un testa e testa tra 3 squadre un solo episodio può cambiare il destino. Sto apprezzando molto la linea del Napoli e del presidente, un profilo molto basso. De Laurentiis rilascia poche dichiarazioni, quando interviene lo fa sui social per caricare o elogiare la squadra. Penso sia il modo giusto di gestire la società in questo momento così difficile”.