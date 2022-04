Obiettivi Napoli – Sinisterra sta per accettare un club della Ligue 1

Il Napoli è diviso tra le gare di campionato, ma anche il mercato estivo, dove per il d.s. Giuntoli ci sarà da lavorare e non poco in entrata e in uscita. Uno degli obiettivi è sostituire Lorenzo Insigne, destinato all’Mls, ovvero a Toronto. L’esterno colombiano del Feyenoord Sinisterra era nella lista del dirigente azzurro, ma sembra che stia per andare a giocare nella Ligue 1. Secondo l’Equipe, il Lille, l’ex squadra di Osimhen, ormai ha messo la freccia su Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Il club azzurro ha ormai preso il georgiano Kvalatskeila e perciò ha mollato la presa sul connazionale di Ospina.

La Redazione