Moggi: “Kvaratskhelia ha le basi da top player”

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Scudetto? Il Napoli è la favorita per la vittoria finale e, credo, che alla fine vincerà lo Scudetto. Il Milan non ha le armi per vincere il campionato, davanti non ha giocatori che la buttano dentro. Ai rossoneri manca l’attaccante. Juve-Inter? Ci sono stati errori evidenti, da parte del Var, contro i bianconeri. Hanno giustiziato la Juventus. Mercato Napoli? La società si sta muovendo bene. Kvarastkhelia lo conosco bene è un giocatore già pronto, può diventare un top player: ha qualità straordinarie”.