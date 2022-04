Malcuit si ferma di nuovo in vista di Napoli-Fiorentina

Il Napoli di Spalletti si prepara alla partita che disputerà con la Fiorentina domenica pomeriggio alle 15,00 allo stadio Maradona, tra giocatori che recupera e qualcuno che si ferma di nuovo. Stamattina gli azzurri si sono allenati al Centro Sportivo di Castel Volturno. Dopo una fase di attivazione muscolare e ‘torello’, il gruppo si è concentrato sull’esercitazione tattica, per poi passare ad una partita a campo ridotto. Per quanto riguarda il capitolo infortunati, Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto un allenamento personalizzato in campo e stanno man mano smaltendo i problemi avuti. Malcuit ha invece lavorato in palestra, a causa di un sovraccarico alla gamba destra.