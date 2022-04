L’ex Calciatore di Fiorentina e Cagliari, Luis Oliveira, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio, in particolare sulla prossima sfida fra il Napoli e la Fiorentina, che si giocherà domenica prossima al Maradona.

La Fiorentina ha perso Vlahovic a gennaio, il Napoli forse non avrà Osimhen: come potranno gli allenatori sopperire alle mancanze?

“A Firenze non si parla più di Vlahovic, è un capitolo chiuso. Ha trovato un’altra soluzione, è comunque capace davanti. Osimhen sta facendo la differenza nel nostro campionato, Spalletti potrebbe dare una possibilità a Mertens”.

Ti aspettavi un’esplosione così importante di Osimhen?

“È sempre stato così, anche io quando arrivai in Serie A fu un anno di grande sacrificio, giocai pochissimo, ho dovuto convincere Mazzone che mi lasciava in panchina, poi quando entravo facevo gol. Nel secondo anno ho fatto bene, è normale per un campionato diverso quando arrivi. Per il Napoli sarebbe una grandissima perdita”.