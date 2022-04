Luca Marchetti: “Zanoli? Sarebbe importante tenerlo in rosa. Su Koulibaly ho una sensazione”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, condotto da Dario Sarnataro, è intervenuto il giornalista di Sky Luca Marchetti. “Koulibaly rinnova? Sì, secondo me è destinato a rinnovare con il Napoli, belle anche le sue parole sull’attaccamento. Poi nel calcio di oggi non si può mai sapere ma rimango convinto che il legame sia importante. Fabian Ruiz non so dove andrà ma è in bilico. Zanoli? Il Napoli non deve lasciarselo scappare, ha dimostrato di essere pronto. Un investimento sul quale bisogna continuare a investire. Non credo che siano matti i suoi procuratori per chiedere tantissimo. Nella lotta Scudetto ormai conta tutto, anche un cartellino giallo in più o in meno”.

La Redazione