Il Napoli ha bisogno del Maradona: è ora di essere il dodicesimo

Il Napoli deve fare il Napoli al Maradona, ma anche il Maradona deve fare se stesso. Deve ritornare ad essere il dodicesimo, deve ritornare ad essere una “maledizione” calcistica” per gli avversari. Domenica è attesa la Fiorentina. Già oltre 40mila i biglietti venduti. Si tratta del primo match a capienza piena (54mila spettatori). Distinti praticamente esauriti, restano pochissimi tagliandi del settore inferiore, terminate anche le curve superiori. Prevendita a gonfie vele per la sfida conto i viola, la prima delle due gare consecutive in casa, il 18 aprile, giorno di Pasquetta, il Napoli giocherà contro la Roma. E la spinta del pubblico azzurro sarà fondamentale in questa corsa scudetto, come lo è già stata nel match vinto in rimonta contro l’Udinese, per il Napoli che dovrà puntare ad ottenere il massimo da queste ultime partite casalinghe e riuscire a mantenere lo stesso andamento da record mostrato finora fuori casa.

Il Mattino