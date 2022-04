Il Napoli di Spalletti meglio di quello di Sarri 2017/18 a 7 giornate dalla fine

Anzi per essere più esatti, il Napoli è più vicino allo scudetto. Perché è vero che la truppa del comandante aveva 11 punti in più rispetto al Napoli attuale a sette giornate dalla fine, 77 contro 66. Ma a questo punto della stagione era a 4 punti dalla capolista, la Juventus, che infatti alla fine vinse lo scudetto, in verità con grossi strascichi polemici, mentre gli uomini di Spalletti sono a una sola lunghezza dalla vetta, occupata dai 67 punti del Milan. Ergo, con più chance di vincere il titolo. Insomma, il tecnico toscano sta facendo qualcosa che a Napoli non si vedeva da tempo, da molto tempo. Basta vedere gli ultimi campionati, in realtà quasi sempre dominati dalla Juventus. Per esempio, nello stesso 2017/18 e nel 2015/16 il Napoli è stato campione d’inverno. Ma alla fine non è riuscito a mantenere la posizione anche nel girone di ritorno. In quell’ultimo anno, ad esempio, alla 31esima giornata, gli azzurri si ritrovarono, seppur a 67 punti, a ben sei lunghezze dal primo posto.Negli utlimi tre anni le distanze dal vertice sono state siderali: -15 lo scorso anno (60 punti alla 31esima), -24 addirittura due anni fa (quando il Napoli si trovava a 51 punti, in sesta posizione, record negativo degli ultimi 10 campionati), – 20 nel 2018/19 (64 punti). Peggio di allora, ci fu il 2011/12, con 48 punti alla 31esima, anche se comunque gli azzurri erano a un buon quinto posto, a 17 punti dalla prima. Solo nel 2010/2011 ci fu una situazione molto simile. Era il Napoli di Mazzarri, e di Lavezzi e Cavani. Gli azzurri, alla 31esima, batterono la Lazio per 4-3, arrivando a -3 dal Milan capolista (che anche allora aveva Ibrahimovic ed era guidato da Allegri), e sopravanzando di due punti l’Inter: gli azzurri alla fine chiusero terzi. Fonte: mattino.it