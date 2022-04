Europa League: Lipsia-Atalanta: le formazioni ufficiali, fuori Malinovskyi

EUROPA LEAGUE – Ecco le formazioni ufficiali Lipsia-Atalanta, partita dei quarti d’andata dell’Europa League. Partita che si giocherà alla “Red Bull Arena” di Lipsia. Arbitro della gara l’inglese M. Olivier.

L’unico scontro precedente del Lipsia contro squadre italiane in UEL (il Napoli nel 2017/18) lo vide perdere in casa per 2-0; dopo avere vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe in competizioni UEFA (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte), non sarà sicuro di riuscire a portarsi presto in vantaggio qui. Ad aumentare quest’incertezza, sono le due partite casalinghe del Lipsia nelle competizioni nazionali dopo l’ultima partita in una competizione UEFA, che avevano visto pareggi in Bundesliga contro Freiburg (1-1) ed Eintracht di Francoforte (0-0).

L’Atalanta è ora l’unico club ad aver vinto entrambe le partite degli ottavi di finale di UEL (contro il Bayer Leverkusen, 3-2 in casa ed 1-0 in trasferta) ed insieme al Lipsia ed al Barcellona è uno dei tre club favoriti per vincere il titolo in questa stagione della UEL. L’Atalanta ha tutte le ragioni per essere ottimista per qualificarsi a quella che sarebbe solo la sua prima semifinale in una competizione UEFA dal 1987/88.

Statistica in evidenza: solo due delle ultime nove partite ufficiali dell’Atalanta hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

Lipsia (1-3-4-1-2)

Gulacsi, Klostermann, Orban, Gvardiol, Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino, Olmo; Nkunku, André Silva.

Allenatore: Tedesco

Atalanta (1-3-4-2-1)

Musso, De Roon, Demiral, Palomino, Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta, Pasalic, Pessina; Muriel.

Allenatore: Gasperini

Premi qui per seguire altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta