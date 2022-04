E’ rischioso forzare il rientro.: Victor serve per la corsa scudetto

Il problema, insomma, esiste, così come concreto è il rischio di provocare danni peggiori forzando: la maratona per lo scudetto è all’ultimo chilometro e uno come Victor serve e servirà come il pane. Non si discute. Ma tant’è: e così non resta che approfondire, capire la reale entità dell’infortunio e poi stilare una diagnosi e le eventuali modalità d’utilizzo. La speranza di ogni singolo abitante del pianeta azzurro, ovviamente, è che il risentimento rientri nella forbice affaticamento-contrattura e che lui possa andare quantomeno in panchina, ma radio Napoli ha trasmesso un po’ d’ansia e qualche timore e ha rimandato l’appuntamento agli esami di oggi. Premessa inevitabile: Osimhen, al momento, è in dubbio per la partita con la Fiorentina. E ciò significa che Spalletti, già privo con l’Atalanta del suo centravanti spacca-partite per squalifica, proverà con maggiore intensità l’alternativa. Consolidata, per carità.

Fonte: F. Mandarini (Cds)